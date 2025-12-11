Podcast Rampulla: "Milinkovic? Non ha commesso errori, sul secondo come fa..."

L'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Quando sei in emergenza i giocatori più forti devono adattarsi anche a ruoli non loro, vedi McTominay. Conte allenatore da campionato? Ma ogni partita fa storia a sé, oggi il Napoli non ha troppi centrocampisti. Conte è un allenatore completo, non mi sento di dire che sia più bravo per il campionato. Certo nei momenti di difficoltà bisogna fare di necessità virtù".

"Il Benfica giocava in casa contro una squadra forte e ci avrà messo forse qualcosa in più rispetto al solito, forse anche per il fattore campo. Certamente non è che hai giocato contro una squadretta, il Benfica è una squadra forte e con le assenze e di più penso non si potesse fare".

"Errori Milinkovic-Savic? Non sono stati errori clamorosi, anzi non sono proprio errori. Sul secondo gli è passato vicino la gamba, lui è alto oltre due mesi e ci sta che sui palloni bassi possa avere problemi, sono gol che si possono anche prendere".