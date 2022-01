Rastelli ci crede: "Inter forte, ma il Napoli può ancora lottare per lo scudetto fino alla fine"

Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto nel corso del TMW News: “Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, sta pagando l'assenza di tanti calciatori ma ora sta recuperando uomini e punti. E se riesce a tener botta nel periodo della Coppa d'Africa quando perderà altre pedine importanti, potrà giocarsi lo scudetto fino alla fine. Quanto ad Insigne si è reso conto che forse l'avventura a Napoli non poteva continuare e poi quando arrivano offerte di quel genere si fa fatica a rinunciare ad un contratto di quel tipo. Ha dato tutto per la maglia e avrebbe anche voluto proseguire nel Napoli ma alla fine alcune scelte sono comprensibili. Il Napoli perderà un giocatore fondamentale per qualità e personalità, è stato la guida della squadra. Il calcio ci ha comunque insegnato che si avanti e il club prenderà un gran calciatore al suo posto".

Poi ancora sullo scudetto: "Inter e Milan viaggiano veloci, soprattutto i nerazzurri sono molto forti e difficili da battere. I rossoneri ora hanno recuperato punti e posizioni e credo che senza le coppe europee il Milan possa contendere lo scudetto all'Inter e magari al Napoli".