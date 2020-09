Rastelli: “Difficile gestire per il Napoli la settimana dopo le positività del Genoa, eviterei le nazionali..."

Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha parlato sulle frequenze di Marte Sport Live su Radio Marte: “Sapevamo che una situazione come quella del Genoa sarebbe potuta esplodere nel mondo del calcio. E’ tutto nuovo, ora vedremo cosa accadrà. Mi rendo pure conto di quanto sia difficile gestire la quotidianità in casa Napoli fino all’esito dei tamponi. Probabilmente eviterei la Nations League in questo periodo, in modo da limitare gli spostamenti dei calciatori. Il 6-0 condizionato dal Covid? E’ difficile rispondere ad una domanda del genere. Sicuramente i giocatori del Genoa hanno vissuto una vigilia particolare perché c’erano due compagni positivi prima della partenza per Napoli. Gli azzurri comunque non hanno regalato nulla e la vittoria è stata meritata”.