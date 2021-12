Rastelli: “Scudetto? Quando torneranno tutti i giocatori, il Napoli lotterà fino alla fine"

Massimo Rastelli ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine della premiazione dell'Italian Sport Award: "In Serie A la corsa scudetto è entusiasmante. Napoli, Milan e Inter era preventivabile che fossero lì. L'Atalanta sta facendo ancora meglio degli ultimi anni ed è vicina. Non mi aspettavo Juve, Roma e Lazio così in ritardo. A tutte e tre manca qualche punto".

Gasperini è il miglior tecnico in Italia?

"Lo conosciamo benissimo. Ha dato una sua impronta con un calcio diverso da quello che facciamo tutti noi. Anno dopo anno ha plasmato questa squadra. Hanno trovato sempre più consapevolezza. Le gare di Champions hanno aiutato a capire che possono giocarsi anche lo scudetto".

Spalletti è l'allenatore giusto per Napoli?

"È un allenatore di grande esperienza e personalità, serviva a una piazza come Napoli. Peccato per le defezioni ma quando torneranno tutti i giocatori, si lotteranno per lo scudetto fino alla fine".