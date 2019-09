Real Madrid, l'ex dg Valdano tesse le lodi di Fabian: "E' il giocatore che più mi ha impressionato"

Jorge Valdano, ex direttore generale del Real Madrid, tesse le lodi di Fabian nel corso di un intervento a 'El Transistor', trasmissione in onda sull'emittente spagnola Onda Cero: "Dall'estate scorso è il giocaotre che più mi ha impressionato, è incantevole. Ha la testa e tutte le altre doti per essere un grande centrocampista. Maradona? E' un esempio di energia. E' una leggenda".