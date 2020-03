Renica: "Il calcio deve fermarsi per dare l'esempio! Paghiamo un Governo debole"

Alessandro Renica, doppio ex di Napoli ed Hellas Verona, dal Veneto ha commentato la situazione Coronavirus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La prevenzione sarebbe fondamentale per l'emergenza Coronavirus. Il problema nostro è che abbiamo un Governo debole, di conseguenza siamo deboli anche noi. Bisognava attuare un po' prima le misure. Giustamente il calcio, come tutte le altre attività, deve fermarsi, anche per dare l'esempio".