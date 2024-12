Repice: "Col Venezia mi aspetto un grande Napoli, con tanti gol e poche distrazioni”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto Francesco Repice, radiocronista di Radio Rai: “Da tifoso del Boca Juniors sono innamorato di Diego Armando Maradona, è il mio idolo sia nel campo che fuori. Ora il Boca ha Cavani ed è considerato un idolo, lo stadio lo accoglie come un eroe. Credo che un grande attaccante che in Italia ha fatto bene possa ripetersi ovunque ma non sono sicuro che un calciatore che ha fatto tanto in Inghilterra possa ripetersi anche in Italia o in Argentina.

In casa di Napoli l’arrivo di Conte è stato determinante. E’ un allenatore che mette la gestione psicologica al centro del progetto e non fa sconti a nessuno.

Pellegrini? Molti tifosi considerano finito il suo ciclo a Roma. Nelle ultime stagioni non è stato facile per lui ma credo che in un altro club potrebbe tornare ad esprimersi al massimo.

Napoli-Venezia? I Veneti giocano molto bene e hanno imparato la lezione con la Juventus. Mi aspetto un grande Napoli, con tanti gol e poche distrazioni.”