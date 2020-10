Resp. consulta medica SSC Napoli: "Squadra in isolamento. Napoli-Atalanta non è a rischio"

Il professor Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni e Gazzetta.it: "Siamo in attesa dell’esito dei tamponi che, come sempre arriverà nel tardo pomeriggio. Solo allora ne sapremo di più e potremo sapere le misure da adottare. In base alle disposizioni attuali, tutta la squadra dovrà restare in isolamento presso il centro tecnico di Castel Volturno. Napoli-Atalanta a rischio? Non credo proprio. Da qui a due settimane saranno risolti pure tutti i conflitti d’attribuzione in essere in questo momento"