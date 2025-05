Resp. Ticketone: "Record assoluto per Napoli-Cagliari! Altri biglietti settore ospiti? Deciderà la Questura"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Amedeo Bardelli, direttore responsabile di TicketOne: "Con Napoli-Cagliari, TicketOne ha raggiunto il record di utenti collegati per un evento calcistico. Quasi mezzo milione di tifosi solo nella pre-coda, è un dato assoluto. La pre-coda è diversa dalla coda virtuale e questo ha generato confusione. La pre-coda era aperta dalle 13.30 ed è una stanza dove tutte le persone vanno a registrarsi in attesa della coda vera e propria delle 15.00. Una volta che si arriva all'apertura delle vendite, automaticamente il sistema assegna il numeretto. E lo fa in maniera random: quindi chi entra prima nella pre-coda abbia un numero migliore di quello entrato dopo. C'è un sorteggio randomico generato dall'algoritmo, così da formare un ordine concreto dalle 15.00 in poi.

Capisco le lamentele dei tifosi, ma il sistema lavora in questo modo. In 35 minuti è stata venduta tutta la disponibilità, quando ci sono questi numeri di accessi c'è una concorrenza selvaggia nella biglietteria. Noi come TicketOne non abbiamo riscontrato problemi, i nostri server hanno funzionato al meglio e dipende dalla connessione privata dell'utente. Altri biglietti disponibili e settore ospiti? Oggi alle 14.00 è partita la vendita del settore ospiti per i tifosi tesserati del Cagliari, ma non sappiamo ancora se la Questura deciderà di liberare il settore ospiti per i tifosi del Napoli. Sono decisioni in corsa e in base ai numeri, dipenderà. Ove mai poi spetterà anche alla SSC Napoli se destinare questi biglietti alle scuole calcio o rimetterli in vendita. Oggi ci sono ancora 290 mila persone in coda per la vendita libera, ma la disponibilità al momento è esaurita".