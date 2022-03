Rigore negato al Torino, Graziani: "Il più grande errore da quando è stato inserito il Var"

"La colpa più grande è di Massa che ha rivisto l'azione comodamente davanti alla tv, mentre assolto Guida. Non riesco a trovare una spiegazione".

Ciccio Graziani, storico ex attaccante del Torino, ha parlato a La Stampa dell'errore commesso da Guida e Massa in occasione del rigore non fischiato in favore dei granata in Torino-Inter: "È il più grave errore da quando è stata inserito il VAR, le immagini sono talmente chiare che era impossibile sbagliare. La colpa più grande è di Massa che ha rivisto l'azione comodamente davanti alla tv, mentre assolvo Guida. Non riesco a trovare una spiegazione".