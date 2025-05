Rigore Spinazzola? Marelli chiarisce: "Non è punibile da regolamento, vi spiego..."

vedi letture

L'ex arbitro e oggi analista Luca Marelli, ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lecce-Napoli 0-1, ha commentato la decisione del direttore di gara Massa sul tocco di braccio di Leonardo Spinazzola nella propria area durante il primo tempo:

"Non assegnare il calcio di rigore è una decisione corretta. Il pallone è inaspettato, un pallone che il difendente non si aspetta che possa arrivare nella sua zona. Ed è esattamente quello successo in questo caso, Spinazzola stava guardando in modo immobile il pallone perché non si poteva aspettare che sbattesse sulla traversa e arrivasse sul suo braccio. Il braccio non si muove verso il pallone ma anzi c'è un accenno di movimento verso la figura, ha le braccia in posizione naturale. Per questo motivo non è calcio di rigore".