Rinvio Napoli-Inter, il prefetto: "Sarebbe stato difficile il controllo su 40mila persone"

Marco Valentini, prefetto di Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul complicato tema del Coronavirus ed il rinvio di Napoli-Inter: "Negli ultimi giorni c'è stata un'intensificazione delle misure di prevenzione, naturalmente le partite di calcio rappresentano una situazione a rischio per l'afflusso di tante persone nello stesso luogo. Per quanto riguarda la partita di Coppa Italia, non sarebbe stato possibile una situazione di controllo su 40 mila biglietti già venduti. Il decreto mi sembra che razionalizzi dei provvedimenti già adottati in alcuni Comuni, in questo modo c'è uniformità nazionale per auspicare quanto vanno dicendo gli scienziati, verificare se questa parabola del Virus inizia a stabilizzarsi o a scendere nel corso delle prossime settimane. Ho contatti frequenti con il presidente De Luca, cosi come con chi ha responsabilità nella prevenzione".