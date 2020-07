Ritiro Castel di Sangro, Pres. Teramo: "Pronti a giocare col Napoli. Sulle date..."

Il presidente del Teramo Franco Iachini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito ad un eventuale gara nel ritiro di Castel di Sangro contro la squadra abruzzese: "Siamo disponibili ad un eventuale gara col Napoli. Non sappiamo ancora le date ufficiali, noi siamo a disposizione di quella che è l'organizzazione. Vedremo se sarà il 3 o il 4 settembre. Per il Napoli può essere un test significativo, stessa cosa per noi, la squadra sarà molto motivata per questo incontro".