Rog: "A Cagliari ritrovato fiducia, stavo bene a Napoli ma mi mancavano minuti..."

Sembra proseguire a gonfie vele l'avventura di Marko Rog al Cagliari, dopo la parentesi poco esaltante con la maglia del Napoli. Queste le parole del centrocampista ai microfoni di Sky Sport: "Sarri? Mi fa piacere ritrovarlo dopo un bel po’ di tempo senza averlo visto. È stato il mio primo tecnico fuori dalla Croazia, è bravissimo, prepara le partite alla grande e con lui ottenemmo grandi risultati“.

Sul momento al Cagliari. "Ritrovare la Nazionale è stato bello per me, non c’è orgoglio più grande. Qui ho trovato continuità e fiducia, a Napoli stavo bene ma mi mancavano minuti".

Sul Napoli. "Dico sempre che è una squadra fortissima, ha vissuto un periodo negativo ma può succedere a tutti. Per me si riprenderanno presto”.