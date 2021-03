Roma, Fonseca in conferenza: "Gara preparata in un giorno, ma con le grandi c'è un blocco!"

22.55 - La Roma perde all'Olimpico contro il Napoli e vede allontanarsi il quarto posto, ora distante 5 punti. I giallorossi confermano il trend contro le grandi e per entrare in Champions il percorso è sempre più in salita. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

23.10 - Inizia la conferenza stampa

"Abbiamo avuto solo un giorno per preparare la partita ma non è stato lì il problema. Se fossimo stati stanchi non avremmo fatto quel secondo tempo"

Come mai in Europa League la Roma va avanti e in campionato con le grandi fatica?

"Magari io sono responsabile per questo, ma si è creato un blocco nella squadra quando si gioca contro le grandi in Italia. Noi abbiamo la possibilità di lottare contro di loro, ma non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento".

Punterete tutto sull'Europa League?

Noi continueremo a lottare per entrare tra le prime quattro. L'Europa League è importante per noi, ma lo è anche il campionato".