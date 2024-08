Ruotolo: "C'è una frase di Conte che mi ha preoccupato"

"Il Napoli visto contro il Bologna sembra aver bypassato la scorsa stagione". Così a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, parla Sandro Ruotolo: "Il clima al Maradona era straordinario contro il Bologna. Come se i tifosi si fossero dimenticati della falsa partenza. Il sostegno alla squadra è durato dal primo all’ultimo minuto: darei 10 ai tifosi. La differenza in campo è stata la cazzimma e l’atleticità, nonché la voglia di vincere, combattere, non sono mai stati soddisfatti, penso siano gli elementi che più mi hanno colpito.

Approccio di Conte? Un allenatore deve avere un progetto biennale o triennale, ovvio che il tifoso vorrebbe già andare in Europa, ma quando fai un contratto bisogna fare delle tappe. Quella sua battuta sull’anno, mi preoccupa. Credo che il ciclo di un allenatore debba essere perlomeno triennale. Lui mi piace, mi sono espresso immediatamente, anche quando c’era il valzer degli allenatori. Questo Napoli visto con Napoli-Bologna sembra aver bypassato quello dell’anno scorso. Napoli-Parma? Serve una prova del 9. Ci vuole un Napoli atletico, forte e penso che variazioni non ce ne saranno. ".