Sabatini: "Impronta di Conte, ma non è un miracolo! Lukaku gigante, il Napoli è forte"

Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato la vittoria del Napoli sull'Empoli e quindi la corsa al titolo in Serie A: "Lukaku contro l'Inter, Antonio Conte contro l'Inter, è la resa dei conti. Questo lunedì il Napoli ha superato uno stress-test: rispondere all'Inter dopo 24 ore. Quello che impressiona è l'impronta di Conte come allenatore e di Lukaku come trascinatore.

Il belga non sarà più quello dello scudetto di Conte all'Inter, ma è determinante per tenere il Napoli in corsa per lo scudetto. Se sarà un sogno, un'illusione o una speranza dipenderà dall'Inter. Il Napoli batte l'Empoli agevolmente, si riporta a -3 dall'Inter che avrà prima il Bayern Monaco. La partita di Champions avrà un'importanza perché precede Bologna, che potrebbe diventare o una passeggiata di Pasqua o la fatal Bologna. C'è una narrazione di Conte per cui il Napoli reduce dal decimo posto ora stia facendo un miracolo: ma non è così. Il Napoli è forte, molto forte, che basa la sua forza attorno a questo gigante Lukaku che aziona McTominay, Neres, va a concludere... È lui il gioco del Napoli".