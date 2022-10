Sabatini: "Invidierò per sempre il colpo Kvaratskhelia. È un caterpillar, non dà scampo"

Intervistato da DAZN, il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato del gioiello del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, tra le sorprese della Serie A

Intervistato da DAZN, il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato del gioiello del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, tra le sorprese della Serie A: "Kvaratskhelia è un caterpillar che non ti dà scampo. È potente, ha qualità, ha una rabbia in corpo che fa paura. Non ti perdona. Gli dai cinque palloni di fila e lui li lavora allo stesso modo con forza, con determinazione. È un acquisto straordinario, è un acquisto che invidierò sempre perché non l'ho preso io".