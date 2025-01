Sabatini: "Kvara via? A metà della cifra che leggo si trovano alternative"

Walter Sabatini è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “La bilancia pende sempre per l’eventuale plusvalenza della cessione di Kvara. Da dirigente sinceramente non ci penserei due volte, mi spiace per i tifosi, ma so quanto è difficile portare avanti il carro calcistico.

De Laurentiis è bravissimo a gestire il suo Napoli, da direttore sportivo direi di non pensarci due volte nel concludere questa operazione. Il mercato calcistico offre tante soluzioni alternative a metà di quella cifra di cui sento parlare dell’eventuale cessione di Kvara al Psg. Conte prenderà in mano la situazione e farà tutte le riflessioni. Io il giocatore lo avrei già venduto capisco anche che il mio allenatore possa essere scontento, però il mio allenatore credo anche che non sarebbe contento di averlo al 30%, lo stato d’animo influisce sulle prestazioni. Sono giocatori adrenalinici e quindi averli infelici non sarebbe giusto. Se si va in mercati internazionali tipo il Portogallo si trova facilmente la soluzione”.