Sabato: "Ad oggi non c'è una vera anti-Inter, Napoli, Milan e Juve sono cambiate tanto"

vedi letture

"Chi cambia poco ha meno difficoltà ad inizio stagione, i meccanismi sono rodati".

Nel corso del Tmw News, è intervenuto Antonio Sabato, ex calciatore dell'Inter. "Chi cambia poco ha meno difficoltà ad inizio stagione, i meccanismi sono rodati. E anche da questo punto di vista la squadra di Inzaghi può essere la favorita, fermo restando che all'inizio dell'annata qualche piccola sorpresa può esserci. Ma credo che grossi problemi non dovrebbe averne.

E ad oggi aggiungo che è difficile capire chi possa essere la vera anti-Inter. E' cambiato tanto il Milan, al pari del Napoli, della Juve. Oggi, ripeto, non c'è una vera anti-Inter anche perché tutte queste squadre devono dimostrare il loro valore. Non mi sento di fare un nome in questo momento".