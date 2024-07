Sacchi esalta Conte: "E' il fuoriclasse del Napoli, riporterà la squadra in alto"

Arrigo Sacchi, ex ct della nazionale italiana, è stato intervistato per la Rai da Ciro Venerato e ha parlato anche dell'avventura ormai prossima di Conte

Arrigo Sacchi, ex ct della nazionale italiana, è stato intervistato per la Rai da Ciro Venerato e ha parlato anche dell'avventura ormai prossima di Conte al Napoli: "Antonio da la vita per il calcio e per i suoi giocatori. Riporterà il Napoli lassù in alto. È lui il fuoriclasse azzurro. È riuscito sempre a spostare gli equilibri delle squadre da lui allenate. Ha saggezza, conoscenze e carisma. Farà la differenza anche a Napoli".