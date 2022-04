Sacchi: "Il Napoli vince una partita e si rilassa. Scudetto al Milan sarebbe un miracolo"

Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l'ultimo turno di campionato

Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l'ultimo turno di campionato: "Il Napoli? Loro vincono una partita e si rilassano, capita a tanti, è capitato anche alla nazionale italiana. Quando ti rilassi… Milan? Sta facendo un miracolo. Bisogna solo dire grazie. Dobbiamo imparare ad avere la capacità di giudicare quando i giocatori danno tutto quello che possono, anche ieri, correvano, ma correvano male, non sono più coordinati nei movimenti, stanno vivendo momento di stanchezza. Leao è ancora acerbo, anche se ha delle grandi qualità, queste non sono confortate da uno spirito battagliero. Nel caso in cui il Milan vincesse lo scudetto sarebbe un miracolo e i miracoli lasciamoli fare al Signore".