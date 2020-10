Sacchi rivela: "Una volta a 10' dall'inizio della partita Maradona ancora non era allo stadio"

Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Si diceva che non fosse un professionista, ed era anche vero. Ma lui aveva una dote per sopperire: la generosità. Quando giocai contro il Napoli, col mio Milan, dieci minuti prima della partita non c'era ancora Maradona. Arrivò e in tre minuti era già pronto per giocare. Diego è l'eccezione alla regola. Giocava con la squadra e per la squadra. Non sempre si allenava, ma ripagava sempre i suoi compagni, con i quali aveva grande feeling. Lo ebbi come giocatore mio per una partita, quando facemmo la 'Nazionale di Serie A'. Ricordo che mi chiese di fargli fare un solo tempo. All'intervallo, però, mi tirò per la giacchetta e aveva cambiato idea".