Santacroce: “Il Napoli di Sarri è ancora migliore, ma questo è il più completo dell’era ADL”

Fabiano Santacroce, ex azzurro e talent-scout, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce, ex azzurro e talent-scout, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Per ora è ancora migliore il Napoli di Sarri, che meritava lo scudetto nel 2018, ma questo Napoli è il più completo dell'era De Laurentiis. Offre più tipo di gioco e di soluzioni tattiche e le interpreta tutte al meglio. Quando torna Osimhen che succede? Sarà una grande arma in più, sfrutta maggiormente la profondità e crea scompiglio nelle difese: sui lanci lunghi è capace di tramutare un'azione casuale in azione da gol. Il Napoli è poco falloso? E' un pregio, vuol dire che non ha bisogno del fallo sistematico che diverse squadre ormai utilizzano come sistema di gioco”.