Santacroce: "Il Napoli non è inferiore alle concorrenti Champions, reagirà col Benevento"

Nel corso di Calcio, amore e fantasia, in onda su Piùenne, l'ex difensore azzurro Fabiano Santacroce ha parlato della sfida al Benevento: "Io non credo che la rosa del Napoli sia così inferiore alle altre con cui si gioca i posti Champions, ma forse la società non ha valutato che le altre hanno giocatori d'esperienza. Il Milan senza Ibra sarebbe stata un'altra squadra, i giocatori esperti servono mentre il Napoli è molto fragile, pure quando la sblocca come col Granada dopo pochi minuti. Col Benevento, una squadra preparata che sa difendersi, mi aspetto una reazione ora che hanno visto sfumare pure l'Europa League. Mi aspetto una buona partita".