Savoldi difende Immobile: “Critiche eccessive, è un 9 dalle grandissime qualità"

L'ex attaccante del Napoli Beppe Savoldi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. L'ex bomber azzurro, ha parlato di Italia e si è soffermato su Ciro Immobile. Tante le critiche arrivate all'attaccante della Lazio, ma Savoldi la pensa così: "E' eccessivo discutere Immobile, per me è un 9 dalle grandissime qualità. Non tutte le gare però esaltano le sue caratteristiche e spesso si adatta alla partita che gioca"