Schwoch: "Al Napoli serve la continuità che è sempre mancata, c'è facile distrazione..."

L’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch, presente a Il Bello del Calcio negli studi di Canale 21, ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi step di miglioramento del Napoli dopo la brillante vittoria ottenuta in casa contro la Roma: “La squadra può crescere soprattutto in attenzione dopo quanto ho visto ieri, il Napoli è una squadra che facilmente si distrae. Su questo Gattuso ha rilasciato parole importanti dichiarando che anche lui aveva mollato un po’ rendendosi poi conto dello sbaglio. Gli azzurri, a mio modo di vedere, hanno potenzialità enormi però devono sempre giocare bene per vincere. Manca la capacità di vincere le gare ‘sporche’ in cui si esprime sottotono. Quantificare i progressi dopo ieri non è facile perché è stata una settimana particolare e gli stimoli per affrontare la Roma erano facili da trovare, data la sconfitta con il Milan e la vicenda Maradona. Serve continuità, una cosa che è sempre mancata”.