Sconcerti: "Distacco minimo tra Napoli e Inter, sarà una gran bella partita"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti.

Napoli, scontro con l'Inter sa di spareggio Scudetto?

"E' una partita importante, il distacco è minimo. Credo che sarà un gran bella partita. L'Inter ha avuto lo stop col Milan ma è ripartita bene. Credo sarà una partita bella, per vincerla bisognerà giocarla bene".

L'altro grande incrocio sarà la sfida tra Atalanta e Juventus:

"La Juventus negli ultimi tre mesi ha recuperato un punto all'Inter, che ha una partita in meno. Recuperarne otto sarà molto difficile, perché sono tre partite. E' un vantaggio enorme e non riesco ad immaginarmi una Juve in testa. Sicuramente è una squadra interessante, che si sta formando e può far bene in Champions, oltre ad entrare in zona Champions in campionato. Non vedo però l'Inter perdere 4 partite su 15. Un ko a Napoli dell'Inter riaprirebbe il discorso anche alla Juve".