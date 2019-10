Sconcerti: "Insigne non vive un bel periodo, brutto rapporto con Ancelotti e la città..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti è intervenuto sui temi del momento, tra cui anche il momento del capitano del Napoli, impegnato in questi giorni con la nazionale italiana: "Insigne? Non vive un bel periodo nemmeno nel Napoli. Forse risente di questo entrare ed uscire in squadra. Ha un brutto rapporto con Ancelotti adesso, forse anche con la città".