Sconcerti su Gattuso: "Non è una persona che gioca su due tavoli"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato ai microfoni di Tmw Radio le parole di Rino Gattuso nel post-partita di Napoli-Parma: "Si riferiva ai social e a una parte della stampa napoletana. Poi ha tirato in ballo il presidente, anche se gli ha dato atto che in un periodo di difficoltà c'è sempre stato. Si può dire tutto a Gattuso, che non è da Napoli, anche se non è vero, ma non che è una persona che gioca su due tavoli".