Sconcerti: “Vale la pena cambiare tecnico? Per me complicherebbe le cose”

Mario Sconcerti, ospite de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, ha detto la sua sul momento del Napoli e su Gattuso. “Il Napoli è discretamente deludente, vedi la Juventus che campionato sta facendo e gli alti e bassi costanti. Noi incensiamo giustamente l’Atalanta ma dimentichiamo che ha pareggiato le ultime due con Genoa ed Udinese. Il Napoli non gioca bene, lo sappiamo. Il problema è se cambiare allenatore giova o no. Ricominciare con un nuovo tecnico sarebbe ancora più complicato. La società può pensare ciò che vuole e fare le sue valutazioni ma non è da grande società cambiare allenatore, è da grande società contattare un grande allenatore e cautelarsi”.