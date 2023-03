Scontri a Napoli, Causio contro lo Stato: "E' colpa di chi li fa entrare! Un italiano non può farlo..."

Franco Causio ha commentato così gli scontri di mercoledì con i tifosi dell'Eintracht protagonisti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Franco Causio ha commentato così gli scontri di mercoledì con i tifosi dell'Eintracht protagonisti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Scontri a Napoli? E' colpa di chi li fa entrare, se un italiano va all'estero senza biglietto non lo fanno entrare. Mi devono spiegare come hanno potuto questi tifosi dell'Eintracht raggiungere Napoli senza biglietto. Io non ce l'ho con le forze dell'ordine, anzi chapeau a loro, ma come hanno fatto ad arrivare a Napoli senza biglietto? Si sapeva che arrivavano, no? Allora potevano essere fermati prima.