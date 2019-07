Scotto chiarisce: "Cessione di Rog al Cagliari definita con dettagli chiusi in ritardo"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social per aggiornare la situazione mercato: "La cessione di Rog al Cagliari è definita ma alcuni dettagli sono stati chiusi in ritardo. Il centrocampista croato questa mattina è in campo e attende il via libera per partire entro domani. Confermato il prestito con obbligo per un totale di 15 mln".