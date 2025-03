Scotto: "Conte sta facendo un favore alla Nazionale di Spalletti"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Sono circolate delle foto sconvolgenti riguardo il processo di Maradona, è un processo che indigna, non sarà facile dimostrare l'omicidio. Ma dev'essere importante che tutti quelli che lo celebrano come icona, provare a guardare quella foto e pensare che nessuno dev'essere lasciato solo durante la malattia. C'è stata la rivalutazione di giocatori definiti oggetti misteriosi, come per esempio Raspadori che Conte ha voluto tenere.

È un patrimonio anche della Nazionale, non mi stupiscono che gli occhi del pubblico italiano si deliziano nel vederlo rivalutato, tra poco c'è anche la sosta e sarà importante contro la Germania. I campionati si vincono anche con le combinazioni giuste quando si è ancora in tempo. La coppia Lukaku-Raspadori è in crescita, se guardiamo i loro numeri nelle ultime quattro gare, sono appunto in crescita di una coppia che s'integra bene, si cerca e hanno voglia di giocare insieme. Quell'alchimia che trasforma la prestazione tecnica in magia si crea non solo con l'aspetto tattico. Conte nel corso degli anni ha molto raffinato la sua comunicazione, però i contenuti sono gli stessi”.