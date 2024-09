Selvaggi consiglia Raspadori: "Cambia squadra, al Napoli non c'è spazio"

Franco Selvaggi, Campione del Mondo nel 1982, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Raspadori è un ottimo attaccante, ha qualità e movimenti importanti. Conte lo vede come vice-Lukaku.

Cambiare ruolo? Anche a me capitò che Riva mi spostò di ruolo, mi trovai bene feci 14 gol e da allora ho sempre preferito giocare in quella posizione. Raspadori è chiuso al Napoli. Gli consiglio di cambiare squadra, cambiare aria può fargli solo bene per la sua crescita”.