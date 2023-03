Serie A, De Siervo: "Pirateria uccide il calcio, perso un miliardo in tre anni"

"Finalmente è stato messo a fuoco quanto sia centrale bloccare questo terribile fenomeno criminale che colpisce non solo lo sport, ma tutto il sistema"

"Finalmente è stato messo a fuoco quanto sia centrale bloccare questo terribile fenomeno criminale che colpisce non solo lo sport, ma tutto il sistema audiovisivo". Così Luigi De Siervo commenta la legge approvata alla Camera e in attesa al Senato contro la pirateria di contenuti via web, che non può che far felice l’amministratore delegato della Lega Serie A.