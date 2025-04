Sindaco Castel di Sangro: "3 amichevoli estive", e dà indizio sulle date

Ritorna il grande calcio in Val di Sole: per il quattordicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane), la splendida località di Dimaro Folgarida, ai piedi delle maestose Dolomiti di Brenta, ospiterà il ritiro precampionato della SSC Napoli dal 17 al 27 luglio 2025. Poi, come sempre, il Napoli andrà a Castel di Sangro a ridosso dell'inizio del campionato.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. “Il 26 luglio finirà il ritiro a Dimaro e dopo qualche giorno ci raggiungeranno, ci saranno 3 amichevoli prima dell’inizio del campionato del 23 agosto. Alla vigilia di ferragosto il Napoli andrà via, solitamente il ritiro si chiude con l’ultima amichevole che generalmente porta con sé sempre grande attenzione.

Siamo al sesto anno di ritiro, il primo accordo è stato fatto velocemente in pieno Covid e negli anni siamo arrivati ad una definizione di alcuni aspetti rimasti approssimativi e non chiariti che in questa parte ultima di ritiri c’è stato. Magari in futuro miglioreranno anche altri aspetti, ma dall’ultimo ritiro si è presa una piega lineare e fattibile. Adesso, attorno al ritiro si può sviluppare ogni iniziativa.

Amichevoli? Penso che il target sarà il solito. Non so chi potrà affrontare il Napoli, ma posso dire con certezza che la presentazione dei due ritiri sarà contestuale come è accaduto lo scorso anno. Dopo Pasqua conosceremo almeno questa data, poi anche i nomi delle avversarie saranno noti. Novità logistiche non ce ne saranno. Avremo sicuramente l’allestimento del Palasport ancora migliorato rispetto allo scorso anno perché stanno definendo con gli sponsor un padiglione ancora più attrattivo in termini di merchandising. E speriamo di rimetterci il trofeo”.