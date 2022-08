Sindaco Castel di Sangro soddisfatto: “E’ stato un ritiro pieno e nella parte finale ideale”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ stato un ritiro pieno, come l'abbiamo voluto e nella parte finale ideale. Le cose sono andate in buona parte come volevamo. I tifosi avevano preso come riferimento il ritiro per una vacanza sportiva. Ci ha fatto piacere, come la cosa di non aver avuto episodi spiacevoli. Già la domenica mattina c'era un po' di nostalgia. Il nostro sogno era quello di movimentare il centro e l'abbiamo fatto, restaurando la piazza per poter poi svolgere le cose fatte in ritiro".