Sindaco Castel Volturno: "Trattativa in corso col Napoli, ecco quando sarà pronto il centro sportivo"

Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno, ha rilasciato queste dichiarazioni a 'Un calcio alla Radio' in onda su Radio Napoli Centrale: "Diffidate dal gossip che si crea intorno alla questione centro sportivo. Come Comune di Castel Volturno abbiamo avuto anche delle altre interlocuzioni. Sul tavolo del Napoli e del presidente ci sono le nostre proposte e quelle di altri privati.

Ci sono delle trattattive con altri privati? Sì, assoultamente. La società sta valutando le condizioni migliori. L'amminstrazione comunale si sta impegnando che il Napoli resti a Castel Volturno. Aspettiamo la decisione della scoietà.

Centro Sportivo pronto nella primavera del 2026? La volontà è quella, anche perché lo scenario è davvero plausibile. Il nostro ruolo è quello di agevolare e sostenere le iniziative imprenditoriali. Tale operazione è fondamentale per il nostro territorio. Il presidente ha dei contatti diretti con tutti i profili interessati. Basta strumentalizzazioni, basta allo sciacallaggio. Questo centro sportivo per il Napoli sarà lustro sia per il territorio che per la società stessa".