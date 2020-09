Sion, il presidente: "Gattuso allenatore mia creatura, presto sarà un riferimento internazionale"

“L’idea di trasformare Gattuso in allenatore è stata mia". Parola di Christian Constantin, presidente del Sion, che ai microfoni del Corriere dello Sport parla degli inizi del tecnico ora al Napoli: "Lui ha un grande cuore, un entusiasmo enorme e una parola sola. Per una squadra che abbia le stesse caratteristiche è un profilo perfetto. Ha fatto peraltro sempre le mosse giuste in carriera, passando da Palermo per poi andare al Milan Primavera e in prima squadra, fino a sostituire un’icona come Ancelotti al Napoli. Tra sette-otto anni sarà uno dei punti di riferimento a livello internazionale".