Sky, l'allarme di Marchetti: “Volantini dei tifosi del Como contro Napoli sono pericolosi”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte: “L’eliminazione delle italiane dalla Champions impone riflessioni sullo stato di salute di Juventus e Milan, che credo stiano ragionando in tal senso. Che uscissero tutte e due, insieme all’Atalanta, non sembrava uno scenario facilmente ipotizzabile. Ciò che disturba di più è come siano uscite le italiane, e cioè meritando di uscire. La Juve nel ritorno ha meritato la sconfitta, l’Atalanta può recriminare per il rigore all’andata ma ha preso tre gol in casa, il Milan vive una situazione complessa dove forse ha sottovalutato l’avversario complicando la situazione sia con questioni di campo che come gestione. Se il Napoli dovesse vincere, sarebbe una vera impresa straordinaria degli azzurri, a cui nessuno avrebbe creduto qualche mese fa.

Volantini tifosi Como contro i napoletani? Sembra potenzialmente una minaccia, è questo che preoccupa: dire che non si è benvenuti, ci si chiede cosa possa succedere. È la prima trasferta dopo sette in cui è permesso ai napoletani di seguire la squadra in trasferta, ed è questo che impensierisce. Magari si implementerà il servizio d’ordine e si proverà ad instradare i tifosi del Napoli verso percorsi sicuri ma è brutto che si arrivi a questo, dover arrivare scortati fa perdere il significato dello sport, sembra più un addestramento militare che non una partita di calcio.

Lookman era uno dei due giocatori insieme a Koopmeiners che non volevano allenarsi, forse da lì parte la ruggine con l’allenatore. È uno dei giocatori più richiesti dell’Atalanta, che di solito cede a fronte di offerte interessanti i propri calciatori: bisogna seguire l’evoluzione della vicenda per capire quali pieghe prenderà. Caso Osimhen, il Napoli dalla giustizia sportiva è già stato assolto e faccio fatica ad immaginare nuovi elementi che possano emergere, quindi non credo ci siano estremi per poter riaprire il caso a livello sportivo. Il caso Juventus era diverso”. ‎