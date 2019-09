Sky, Marchetti: "Napoli, differenziale di 356mln! Compra a poco e valorizza al massimo la rosa"

Nel suo consueto editoriale per TMW, il giornalista Luca Marchetti scrive: "Un ultima considerazione va fatta sul valore delle rose (sempre secondo transfermarkt) e quanto invece è stato speso per costruirle. Anche qui, guardando le prime tre della nostra serie A, si riesce a capire lo spirito che ha sempre contraddistinto le società. La squadra che ha la rosa più “cara” è la Juventus (valore 864 milioni di euro) e nel corso degli anni per allestirla ha speso quasi 600 milioni. Si è impreziosita di 271 milioni di euro. Il Napoli (che ha la seconda rosa più di valore in Italia con 625 milioni) ha un differenziale di 356 milioni. Il più alto in assoluto. Vale a dire che il Napoli ha comprato a poco e nel frattempo valorizzato al massimo la sua rosa. L’Inter è più simile alla Juventus, anche se in proporzione al valore della rosa (535 milioni) il valore di crescia (261) è più alto di quello della Juve, soprattutto dopo l’addio di Perisic e Icardi (comprati a poco ma con un valore ancora alto)".