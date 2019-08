Sky, Marianella: "Everton è in grande crescita, ma per il presente al Napoli serve altro..."

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, soffermandosi sul mercato del Napoli ed i nomi accostati al club azzurro: "Chi può prendere il Napoli? Everton è un giocatore in grande crescita, si può sgrezzare e rendere appetibile in futuro. Per il presente ovviamente prenderei James".