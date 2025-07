Sky, Marianella: "Osimhen-Juve? Sarei sorpreso, con David coppia mal assortita"

Il giornalista Massimo Marianella, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha commentato in maniera negativa la notizia dell'interessamento della Juventus per Victor Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Tuttojuve.com: "Osimhen? È un giocatore che piace molto alla Juventus e non capisco perché, perché se tu prendi Jonathan David... Allora, Osimhen può giocare con un altro attaccante, David è abituato a giocare da solo, lì davanti, quindi è una coppia che vedo mal assortita. Mi stupisce questo doppio interessamento, uno finalizzato per Jonathan David. Poi hai ancora Vlahovic. Kolo Muani è un attaccante che può fare la prima punta, che può fare la seconda punta, che può andare sull’esterno. Purtroppo, per la Juve, non per lui, è un altro giocatore con uno stipendio importante che è costato tantissimo. Ha attaccato sulla maglia il prezzo del cartellino, che ha pagato il Paris Saint-Germain, che sono 90 milioni.

E quindi è molto difficile. Io non so se il PSG, per mancanza di alternative... Io, per esempio, il nome di Kolo Muani in Inghilterra, nel mercato inglese, che è quello che io personalmente, diciamo per interesse personale, vado a monitorare un pochino di più, è un nome che si è sentito proprio sfumato, quasi niente. Quindi, alla fine, il PSG potrebbe anche, se la Juventus citofona: 'ridatemelo in prestito per un altro anno, magari a una condizione migliore'. È un giocatore che io terrei veramente tutta la vita, è un giocatore che a me piace moltissimo. Mi è sembrata una grande idea, ha fatto benissimo subito, quando ha messo la maglia della Juve, poi un filino meno nel proseguire della sua avventura bianconera, però è un giocatore che è già integrato, che già conosce il sistema, che già conosce l’allenatore".