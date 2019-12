Sky, Modugno: "Fabian-Real? Occhio al Man City, Guardiola farebbe follie!"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha fatto il punto della situazione su Fabian Ruiz e il mercato nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Guardiola farebbe follie per Fabian, il Manchester City è la pretendente più pericolosa perché è pronto a fare cose importanti per lui. Ci ha già provato, ma Fabian ha detto di no. Per portarlo via dal Napoli ci vorrebbero tanti soldi. Il Real Madrid resta sul giocatore, ma non vedo quest'operazione come immediata. Il rendimento di Fabian dell'ultimo periodo potrebbe essere stato condizionato anche dalle voci di mercato".