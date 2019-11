Sky, Modugno: "Incontro ADL-squadra nella riservatezza che auspicava il presidente"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'inviato di Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno: "Si proverà a trovare una normalità relazionale che forse è mancata. Per il momento la squadra è ancora dentro, così come il presidente, c'è quella riservatezza che aveva auspicato nel tweet. Si stanno lavando i panni sporchi come succede in ogni famiglia. Ora c'è una partita che conta, servono punti, vediamo se alcune scelte saranno riproponibili come assetto tattico, anche perché col Bologna devi fare la partita e non subirla"