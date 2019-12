Sky, Ugolini: "Gattuso dovrà lavorare anche sui tanti fuochi accesi"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto da Castel Volturno il giornalista Sky, Massimo Ugolini: "Il contratto di Gattuso dovrebbe prevedere un anno automatico in caso di qualificazione Champions, ma anche la possibilità di rescindere senza penali da parte del tecnico. Mi aspettavo questo finale, nonostante una piccola percentuale per il ripensamento, la storia insegna che non ci sono mai certezze, e c'erano dubbi più che altro sulle modalità. Garanzie sul mercato? Non credo Gattuso le abbia chieste, è convinto di far bene con questa squadra e dovrà lavorare sul sistema di gioco ed anche questi fuochi che continuano ad essere accesi, come quello delle multe, che hanno inciso sul rendimento".