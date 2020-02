Sky, Ugolini: "Il Napoli non fallisce i grandi appuntamenti, ma tanto dipenderà dal Barça"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla conferenza di Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha pronunciato parole pesate, prudenti perché il Napoli targato San Paolo ha mostrato sempre una faccia non bellissima. Si affronta il Barcellona di Messi, una delle migliore squadre del mondo. I grandi appuntamenti però il Napoli non li fallisce. Questa è una partita diversa, da approcciare in maniera differente dal punto di vista mentale. Dipenderà tanto da che tipo di partita farà il Barcellona, ma il Napoli può fare bene".