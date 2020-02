Sky, Ugolini: "Napoli lavora su un'altra filosofia che non è più quella di Sarri"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha così commentato il momento azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è una squadra che deve lavorare partita dopo partita perché ha perso la sua identità tattica, per le scelte di mercato e per il nuovo allenatore. Ora si lavora su un'altra filosofia, che non è quella di Sarri. Bisogna continuare ad avere tutte le attenzioni che si sono sempre avute. Inconsciamente certe partite non vengono approcciate nel giusto modo".