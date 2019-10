Sky, Ugolini: "Settimana di transizione ma importante per il Napoli. Ibrahimovic? Solo una suggestione"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "I giocatori azzurri sono partiti con le nazionali. Ancelotti avrà a disposizione una rosa ristretta. Sarà una settimana di transizione ma importante per il lavoro che dovrà fare Ancelotti sui singoli.



Parole Ibrahimovic? Credo sia solo una suggestione. Le suggestioni sono belle da cavalcare ma ai primi di otttobre credo Ibrahimovic voglia avere un rinnovo di contratto dai L.A. Galaxy. Sarebbe fascinoso come nome per il Napoli in quanto lo svedese è un giocatore importante dal punto di vista mediatico però poi c'è il campo, c'è un parco attaccanti azzurro rigoglioso.



Ibrahimovic fa la differenza in serie A? Se l'ha fatta Quagliarella potrebbe farla anche Ibrahimovic.E' difficile da giudicare, quello che ha fatto in MLS è qualcosa d'importante ma il campionato americano non è quello italiano".